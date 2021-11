Amsterdam NL V Scholen bereiden zich al voor op een nieuwe lockdown: "Thuisonderwijs moet zo goed mogelijk"

Het aantal coronabesmettingen loopt in hoog tempo op, daarom bereiden veel scholen zich nu al voor op een nieuwe lockdown. Het coronavirus verspreidt zich namelijk op dit moment vooral onder schoolgaande kinderen en hun ouders blijkt vandaag uit cijfers van het RIVM. Maar het is een doemscenario dat scholen willen voorkomen.

Afgelopen week raakten in het hele land 32.000 kinderen van 5 tot en met 14 jaar besmet. Dat is een stijging van 58 procent ten opzichte van de week daarvoor. Ook onder 35- tot en met 44-jarigen steeg het aantal gevallen met 40 procent. Basisschool De Bijlmerhorst in Zuidoost wil zich niet laten overvallen door een lockdown en is alle ipads al aan het checken. "We hopen het natuurlijk niet, maar je moet op het ergste voorbereid zijn", zegt leerkracht Lotte Hensen. "We zijn aan het inventariseren welke leerprogramma's we op de ipads gaan zetten bijvoorbeeld. We willen dat het thuiswerken zo goed mogelijk verloopt." Doemscenario Opnieuw een lockdown is voor scholen een doemscenario. Veel kinderen liepen tijdens de vorige lockdown een leerachterstand op of waren zelfs helemaal uit het zicht verdwenen bij de leerkracht. Ook op het Hervormd Lyceum Zuid hopen ze dan ook dat een lockdown voorkomen kan worden.

Afgelopen jaar kreeg een klas van het Hervorm Lyceum Zuid al tijdelijk online les

Quote "In 2 minuten kunnen we de switch maken naar online lessen" wilfred vlakveld, rector hervormd lyceum zuid

Maar ze zijn er wel goed op voorbereid. Kortgeleden hadden ze hiervoor ongewild al een generale repetitie, toen een hele klas thuis in quarantaine zat. "Een docent kwam naar me toe om 8.30 uur en zei, ik mis mijn klas", vertelt rector Wilfred Vlakveld. "En toen vertelde ik dat die kinderen allemaal thuis waren. Die is naar het lokaal gerend en heeft binnen twee minuten de switch kunnen maken naar een online les. Dat zit er gelukkig in." Leerachterstand Maar Vlakveld hoopt dát scenario voor de hele school te voorkomen. De leerlingen staan er overigens heel verschillend tegenover. "Het is ook wel weer leuk Ik vind het wel fijn, want dan heb je veel vrije tijd, zegt een leerling. Een ander vindt het maar niets: "Ik denk dat ik dan wel een leerachterstand ga oplopen."

Leerkracht Lotte Hensen geeft een leerling instructie

Quote "Voor een nieuwkomersklas is online les extra lastig" LOTTE HENSEN, LEERKRACHT BASISSCHOOL DE BIJLMERHORST

Juf Lotte is zelf net afgestudeerd en heeft tijdens haar studie ook zelf veel online les gehad. dat komt nu goed van pas op de Bijlmerhorst. Ze is leerkracht van een nieuwkomersklas en voor hen is thuisonderwijs verre van ideaal, legt ze uit. "Zeker bij nieuwkomers ben je bezig met betekenisvol leren, als je het hebt over de kinderboerderij, dan ga je erheen. Dus je doet veel met voorwerpen, dingen vasthouden en ervaren. Dat wordt online veel moeilijker, dan moet je dat allemaal met plaatjes doen. Dat lijkt me voor leerlingen ook best moeilijk." Mondkapjesplicht op scholen Om de besmettingen tegen te gaan, nemen basisscholen ook zelf maatregelen zoals het buiten de deur houden van ouders. Sommige middelbare scholen overwegen een mondkapjesplicht in te voeren. Rector Wilfred Vlakveld heeft bij andere middelbare scholen gepeild hoe zij tegenover mondkapjes staan. "Het kostte zoveel moeite om te handhaven, dat heel veel scholen het ingewikkeld vinden. Maar als we daarmee een lockdown kunnen voorkomen, zou ik er toch wel voor zijn."