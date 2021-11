Toch tweede leven voor oude Naarder muziektent: geen sta-in-de-weg meer

Naarden houdt haar muziektent. De tientallen jaren oude tent blijft daarmee beschikbaar voor lokale evenementen. Er was eerder veel te doen om de tent: de gemeente vond het onderhoud te duur en de mobiele tent lag op de gemeentewerf eigenlijk maar in de weg. De Naarder bevolking wilde de tent niets liever dan houden.

Naarden heeft al meer dan zestig jaar een mobiele muziektent. De gemeente kocht de tent toen de vaste muziektent op het Promersplein werd afgebroken, omdat zo'n muziektent toch erg handig was voor lokale evenementen. Tot enkele jaren geleden dook de muziektent nog met regelmaat op, onder meer voor de Grote Kerk op Koningsdag.

De laatste jaren bleef de muziektent, tot ergernis van veel Naarders, vaak ongebruikt op de gemeentewerf liggen. De gemeente Gooise Meren wilde er ook graag van af: de tent lag in de weg, onderhoud kostte veel geld en de gemeente moest de tent voor elk evenement zelf komen neerzetten. Het wegdoen van de tent zorgde vier jaar geleden nog kort voor wat ophef.

Toekomst voor de muziektent

De muziektent blijft nu toch behouden voor Naarden. De gemeente draagt de tent over aan de Vereniging Vestingstad Naarden, dat het gebruik en het onderhoud van de tent gaat waarborgen.

Daarmee kan de tent ook de komende jaren gebruik worden voor Naarder evenementen, zonder dat de gemeente er last van heeft. In de weg liggen op de gemeentewerf hoeft de tent namelijk ook niet meer, want er is een nieuwe opslagruimte gevonden, met dank aan een lokaal bouwbedrijf.

De gemeente heeft beloofd dat de muziektent in goede staat wordt overgedragen. Dat betekent dat de tent eerst nog, op kosten van de gemeente, flink wordt opgeknapt.