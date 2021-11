Ruim 2.500 coronabesmettingen, twee mensen uit regio overleden

In Alkmaar en omstreken zijn afgelopen week 2.571 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorige week: toen testten er 1.626 mensen positief in de regio. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Ook werden acht mensen uit de regio met een coronabesmetting opgenomen in het ziekenhuis. Eerder vandaag meldde de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) al aan NH Nieuws dat het aantal coronapatiënten maar blijft stijgen, waardoor de planbare zorg verder moet worden afgeschaald. Het ziekenhuis zit nu aan het absolute minimum van beschikbare operatiekamers.

Twee mensen die besmet raakten met het coronavirus zijn overleden. Zij komen uit Castricum en Heiloo.

Cijfers

In Alkmaar zijn in de afgelopen week verhoudingsgewijs de meeste mensen positief getest op het virus. Per 100.000 inwoners kregen zo'n 995 mensen te horen dat ze positief waren. In de praktijk komt dat neer op 1.089 personen die positief testten op corona.

Op de tweede plek van gemeenten met de meest geregistreerde besmettingen per 100.000 inwoners staat Heiloo. Hier zijn per 100.000 inwoners zo'n 972 mensen positief getest. Dat komt neer op 233 positief geteste Heilooënaren.

Langedijk is de gemeente met de minste (geregistreerde) besmettingen per 100.000 inwoners. Per 100.000 inwoners zijn daar zo'n 727 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat in Langedijk 205 mensen positief getest zijn op het virus.

Bekijk op onderstaande kaart hoeveel besmettingen jouw gemeente telt. Tekst gaat verder onder overzicht: