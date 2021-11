1,5 meter afstand houden vanaf morgen weer verplicht, persconferentie vervroegd

De verplichting van de afstand betekent dat de politie en boa's hierop kunnen handhaven. Tot nu toe was het een dringend advies. Voor iedereen van 18 jaar en ouder wordt de afstand weer verplicht, behalve als zij op één adres wonen.

Wel blijven er uitzonderingen, bijvoorbeeld op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Soms is het dragen van een mondkapje verplicht, of gelden andere aanvullende maatregelen.

Vervroegde persconferentie

De persconferentie die voor 3 december gepland stond, wordt vervroegd. Dat meldt De Telegraaf op basis van een bron bij het kabinet. Alle maatregelen zouden op tafel liggen.