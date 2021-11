Tot 20 jaar cel en tbs geëist na moord op Omar Essalih op Panamalaan in Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Ismail el B. (22) en Noura O. (21) 20 en 16 jaar celstraf geëist voor de moord op Omar Essalih. Bovendien wil het OM dat de vrouwelijke verdachte O. tbs krijgt. Het duo wordt ervan verdacht de 29-jarige Essalih in de nacht van 2 op 3 mei 2020 op de hoek van van de Panamalaan en de Borneokade van dichtbij te hebben neergeschoten. Mogelijk was hij in de val gelokt.

Toen de politie ter plaatste kwam, was Essalih al overleden. Een getuige filmde na de schietpartij hoe 100 meter verderop een gestolen BMW in brand stond, deze is vermoedelijk door de daders gebruikt.

In de maanden daarna werden meerdere aanhoudingen gedaan, maar een belangrijke verdachte - die vlak na de liquidatie achterop een scooter wegvlucht - bleef voortvluchtig. Toen de politie in september vorig jaar een foto openbaar maakte, kon de 21-jarige Ismail el B. worden aangehouden.

Centjes

Essalih had de bijnaam 'Centjes' en was een bekende in het criminele circuit. De vrouwelijke verdachte Noura O., stond op het moment van de dood op het punt een contract te tekenen bij de Rotterdamse voetbalclub Excelsior.

Tijdens een pro-formazitting vorig jaar zei O. in de rechtszaal dat ze 'op alle mogelijke manieren' werd zwartgemaakt. "Niet alleen door de media, maar ook door de officier. Ik zit nu al langer dan zes maanden in voorarrest. Ik zit hier als verdachte, maar wordt behandeld alsof ik dader ben. Waarom?"