Verdachte (31) die van dichtbij op bestuurder stilstaande auto schoot langer vast

Karim el J. (31), die afgelopen 4 augustus van dichtbij zou hebben geschoten op iemand in een stilstaande auto in Velsen-Noord, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter vandaag besloten, na de eerste inleidende zitting van de zaak gisteren.

In augustus werden inwoners van de Schulpweg rond 15.00 uur opgeschrikt door vier of vijf schoten. Daarna eiste de schutter volgens verschillende getuigen op luide toon de telefoon van het slachtoffer. Die wist daarna toch nog door te rijden naar het ziekenhuis.

De schutter vluchtte samen met een 25-jarige Beverwijker in een auto naar België, maar werden een uur later vlak over de grens toch aangehouden. Sindsdien zit El J. in voorlopige hechtenis.

Gisteren heeft zijn raadsman Tim Vis de rechter gevraagd El J. voorlopig vrij te laten., De officier van justitie verzette zich daartegen. Het OM verdenkt El J. namelijk voor poging tot moord en diefstal met geweld.

Voorlopig in de gevangenis

Tegen een ander verzoek had het OM geen bezwaar: Vis zou graag twee getuigen willen horen over de zaak.

De rechter besloot vandaag dat El J. voorlopig nog in de gevangenis moet blijven zitten. De volgende pro forma-zitting is op 14 februari 2022.