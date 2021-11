Twee fietsbruggen van 24.000 kilo blazen monumentale Naarder brug nieuw leven in

Een cruciale stap in de renovatie van de monumentale bruggen op de Oud Blaricummerweg in NAarden is gezet. Twee loeizware fietsbruggen, elk 12.000 kilo, zijn met twee kranen op hun plek neergezet. "De oude fietsbruggen stonden echt op instorten", aldus Dave Groot van de gemeente Gooise Meren.