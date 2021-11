Explosieve stijging van aantal nieuwe coronabesmettingen in de Noordkop

Het aantal mensen in de Noordkop & Texel dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is flink gestegen ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Waar de vier Noordkopgemeenten een week eerder in totaal nog 715 nieuwe besmettingen telden, is dit afgelopen week gestegen naar 1.238.

Vooral in Den Helder is een explosieve stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen te zien. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 918,4 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 517 personen positief zijn getest op corona. In de periode daarvoor waren dat er 226, meer dan een verdubbeling dus.

Ook in de andere gemeenten in de regio is het aantal nieuwe besmettingen fors gestegen. Zo ging Schagen van 240 besmettingen twee weken geleden naar 320 afgelopen week. In Hollands Kroon was de stijging ook behoorlijk: van 186 naar 323 besmettingen.

Op Texel blijft het aantal besmettingen het laagst, maar neemt het ook hand over hand toe. Daar zijn in de afgelopen week per 100.000 inwoners 574,6 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen week 78 personen positief hebben getest op corona. De week ervoor waren dit er nog 63.

Toename

Inmiddels is de toename van het aantal besmettingen ook te zien in de ziekenhuisopnamen. Zo zijn er in de afgelopen twee weken 27 inwoners uit de Kop van Noord-Holland opgenomen in het ziekenhuis vanwege een coronabesmetting. Hiervan kwamen er veertien uit de gemeente Den Helder, zeven uit de gemeente Schagen en zes uit de gemeente Hollands Kroon.

Een bewoner van de gemeente Schagen is in de afgelopen twee weken overleden aan corona.

Ziekenhuis

Om de coronapatiënten te kunnen blijven helpen, is in het ziekenhuis in Den Helder in de tussentijd al de afdeling longgeneeskunde gesloten en is anderhalve operatiekamer dichtgegaan. Personeel dat daarmee wordt vrijgespeeld, werkt tijdelijk op de corona-afdeling en intensive care in de Alkmaarse vestiging van het Noordwestziekenhuis.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: