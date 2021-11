Bloemendaler krijgt gelijk van rechter: gemeente inde te veel belasting in 2019

Bloemendaler Rob Vermeulen hoeft zijn riool- en afvalstoffenheffing over 2019, ruim 1.000 euro, niet te betalen aan de gemeente Bloemendaal. Dat heeft de rechtbank in Haarlem bepaald. Vermeulen ontdekte dat de gemeente dat jaar te veel aan belastinggeld inde onder de inwoners dan de wet toestaat en stapte naar de rechter.

Vermeulen is fiscaal jurist en weet dus goed welke juridische wegen hij moet bewandelen als hij merkt dat er iets niet in de haak is. Nadat hij de twee rekeningen over 2019 had ontvangen en eens ging uitzoeken of die bedragen wel klopten, gingen de alarmbellen af. "Volgens de gemeentewet moeten deze tarieven zodanig zijn vastgesteld dat er, plat gezegd, geen winst op gemaakt mag worden door de gemeente", legt hij uit. De Bloemendaler ontdekte echter dat hij over beide rekeningen ongeveer een kwart meer moest betalen dan dat de gemeente had mogen vragen. En dus tekende hij bezwaar aan.

'Ze wilden niet luisteren, ik zag het verkeerd'

Uiteindelijk belandden beide partijen voor de rechter. Die gaf Vermeulen gelijk. Beide aanslagen over 2019, bij elkaar ruim 1.000 euro, worden vernietigd. De Bloemendaler is uiteraard blij met die uitspraak. "Ik wil gewoon dat het op een nette manier gaat. Je ziet bij dit bestuur dat het de vermogenspositie vergroot ten koste van de vermogenspositie van de eigen inwoners. Het vertrouwen in de overheid neemt zo af."

Hij kaartte de kwestie al meerdere keren tevergeefs aan bij raadsleden, wethouders en de burgemeester. "Ik zei: 'Dit gaat niet goed.' Maar ze wilden niet luisteren, ze zeiden dat ik het verkeerd zag. Ik hoop dat ze er nu van leren, het levert ze alleen maar reputatieschade op."

Niet alle aanslagen in Bloemendaal mislukt

Dat Vermeulen zijn aanslagen niet hoeft te betalen, betekent overigens niet dat alle Bloemendalers de al betaalde heffingen over 2019 terugkrijgen. Wie destijds geen bezwaar heeft gemaakt, is nu te laat. Vermeulen heeft ook tegen de riool- en afvalstoffenheffingen van 2020 en 2021 bezwaar gemaakt. Die procedures lopen nog.

Een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal laat weten dat de uitspraak wordt bestudeerd en met juridisch adviseurs wordt overlegd over een mogelijk hoger beroep.