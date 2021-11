Meer dan duizend coronabesmettingen in de regio, ook aantal ziekenhuisopnames stijgt

In de regio Zaanstreek-Waterland zijn de afgelopen week 2.558 mensen positief getest op het coronavirus. Dat zijn 1.220 meer besmettingen dan twee weken geleden. In het ziekenhuis zijn 15 positief geteste personen opgenomen. De gehele regio kleurt donkerrood. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de gemeente Oostzaan zijn naar verhouding de meeste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 1078,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 105 personen positief zijn getest op covid-19. Dit zijn 54 besmettingen meer dan twee weken geleden.

In Purmerend zijn naar verhouding de minste coronagevallen geregistreerd. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen week 665,9 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen week 541 personen positief zijn getest op covid-19. Het aantal besmettingen is in twee weken tijd bijna verdubbeld.

'Verdrievoudiging in groep 10-14 jarige'

Volgens de GGD is in alle leeftijdsgroepen een stijgende lijn qua besmettingen te zien. De grootste stijging is in de groep 10-19 jaar oud. "Onder de groep 10-14 jarige is sprake van een verdrievoudiging van het aantal besmettingen ten opzichte van een week eerder."

Een snelle stijgende lijn is ook in gemeente Edam-Volendam te zien. Hier hebben 344 mensen het virus opgelopen. Twee weken geleden was dit aantal nog onder de honderd. Het aantal mensen dat is overleden aan het virus is met vier vrijwel gelijk gebleven. "De regionale IC-capaciteit is nagenoeg bezet", schrijft GGD Zaanstreek-Waterland.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente: