Aantal Gooise coronapatiënten stijgt ongeremd verder: regio blijft rood kleuren

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week weer fors toegenomen: het aantal nieuwe besmettingen ligt vijftig procent hoger dan een week geleden. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. De regio kleurt daarmee donkerrood op de coronakaart.

De stijging komt vooral door een enorme toename van het aantal besmettingen in Weesp. Het aantal nieuwe coronabesmettingen ligt daar wel drie keer hoger dan een week geleden.

Afgelopen week zijn er in Weesp per 100.000 inwoners maar liefst 1124,7 mensen positief getest. Dat komt in de praktijk neer op 222 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 75 mensen een week eerder. Weesp heeft daarmee in een klap bijna de meeste nieuwe coronagevallen van de regio, alleen Wijdemeren heeft er relatief gezien net iets meer. En dat is opvallend: Weesp had er vorige week nog verreweg het minst.

Forse stijgingen van alle gemeenten

Ook alle andere Gooise gemeenten melden veel hogere coronacijfers dan een week geleden. Dat geldt ook voor Huizen, dat van de hele regio relatief gezien de minste coronabesmettingen heeft, maar de cijfers ook met ruim 40 procent zag toenemen.

In Huizen werden afgelopen week per 100.000 inwoners 799,6 mensen positief getest. Dat komt neer op 330 mensen. Een week geleden waren dat nog 232 mensen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente. Tekst gaat verder onder de kaart: