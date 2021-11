John Wulfers nieuwe lijsttrekker VVD Heemstede na terugtrekken topman Tata Steel

Niet Eveline Stam, de nummer twee op de lijst, maar de nummer vier is naar voren geschoven als kandidaat-lijsttrekker voor de VVD in Heemstede. John Wulfers vult hiermee de plaats in van Donald Voskuil, die zich vorige week terugtrok na de ontstane ophef over zijn functie bij Tata Steel die hij met zijn plek in de lokale politiek combineerde.

"Het terugtrekken van Donald Voskuil zagen we in die zin aankomen, gezien de reacties in de media op zijn kandidatuur. Desondanks zat de VVD ineens zonder lijsttrekker en is de commissie die de kieslijst samenstelt intern gaan kijken welke kandidaten dit zouden willen en kunnen", legt Wulfers uit.

Wulfers is geen onbekende bij de Heemsteedse VVD. Sinds dit voorjaar zit hij in de huidige gemeenteraad ter vervanging van een raadslid dat verhuisde. Tevens zat Wulfers van 2001 tot 2009 ook in de gemeenteraad.

"De commissie zocht stabiliteit en wilde geen risico nemen met nieuwe kandidaten. Daarnaast heb ik de kennis en ervaring en ken zowel de mensen als het politieke spel", aldus Wulfers. "Toen ze me vroegen heb ik wel eerst goed nagedacht, maar daarna met volle overtuiging ‘ja’ gezegd."

Wulfers werkt in het dagelijks leven, naast zijn functie in de lokale politiek, als commercieel manager bij een Europese bureaustoelenfabrikant.

Stemmen

De in totaal 130 leden van de VVD in Heemstede kunnen van 22 tot 29 november online stemmen op de volgorde van de kandidatenlijst. Wulfers wil niets uitsluiten, maar gaat er wel vanuit dat hij wordt gekozen als nieuwe lijsttrekker. "Hoewel de volgorde van de lijst natuurlijk nog wel iets zou kunnen schuiven, moet het wel heel gek lopen als deze lijst niet intact blijft."