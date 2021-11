Drie coronadoden in Uitgeest en één in Heemskerk en Velsen

Niet alleen het aantal besmettingen loopt steeds hoger op in de IJmond, in de afgelopen twee weken stierven zelfs vijf inwoners van de regio aan het virus. Twintig anderen moesten met covid-19 naar het ziekenhuis. Liefst 2.162 mensen testten positief. Een ruime verdubbeling van de 954 besmettingen in de veertien dagen ervoor.