Testen voor Toegang op Texel gaat vanaf komend weekend definitief dicht

De testlocatie van 'Testen voor Toegang' in dorpshuis De Hof in De Koog is na aankomend weekend niet meer in gebruik. Dat heeft een woordvoerder van Snelle Corona Tester, een onderaannemer van testaanbieder Covidia, gisteren desgevraagd laten weten aan onze mediapartner Texelse Courant .

Testen voor Toegang in de Koog valt onder Covidia. De testlocatie in De Koog is komende vrijdag, zaterdag en zondag (26, 27 en 28 november) nog open en gaat daarna dicht. "Het is helaas niet anders", aldus de woordvoerder van Snelle Corona Testers.

Het is voor de testaanbieder niet rendabel om een testlocatie op Texel te hebben sinds de financiële vergoeding vanuit het Rijk is veranderd. Voorheen kregen testaanbieders een vergoeding op basis van beschikbaarheid. Sinds een paar weken is de vergoeding gebaseerd op het aantal testen dat wordt afgenomen. "We krijgen geen vergoeding voor de huur, de overtocht en de overnachtingen. Helaas is het dan niet meer rendabel om Texel open te houden."

Problemen

Het antwoord lijkt duidelijkheid te bieden in een kwestie die het eiland al een paar weken bezighoudt, al zal het voor diverse bedrijven en organisaties vermoedelijk niet het gewenste antwoord zijn. Vanaf het moment dat de testlocatie in De Koog al niet meer dagelijks open kon zijn, ontstonden er in de praktijk problemen.

Testen voor Toegang is er voor mensen die niet gevaccineerd zijn en een geldig negatief coronatestbewijs nodig hebben om aan te kunnen tonen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus. Zij kunnen bij afwezigheid van Testen voor Toegang in De Koog niet makkelijk elders een testbewijs halen om bij horeca of musea op het eiland aan te tonen dat ze virusvrij zijn. In de praktijk heeft dat al meermalen gedoe opgeleverd als bijvoorbeeld gasten ergens niet meer naar binnen konden gaan.

Geen oplossing

De gemeente is - via de Waddeneilanden - in overleg met Stichting Open Nederland (verantwoordelijk voor Testen voor Toegang) en het ministerie van Volksgezondheid over de toekomst van Testen voor Toegang. Op de andere eilanden spelen soortgelijke euvels.

Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat een oplossing snel voorhanden is. De gemeente liet gisteren desgevraagd weten dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen waren te melden.