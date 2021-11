Drukte bij testlocatie Zwaag houdt aan, GGD onderzoekt mogelijkheid nieuwe testlocatie

In de afgelopen weken werden de openingstijden van de testlocatie in Zwaag al met een uur per dag verruimd, om zo aan de hoge vraag van coronatesten te kunnen voldoen. "We streven ernaar om iedereen binnen 24 uur aan de beurt te laten komen", zegt woordvoerder Harry Katstra. "Maar we merken dat we dit niet altijd halen."

Daarom heeft de GGD besloten om de komende weken ook avondopenstellingen voor de testlocatie in Zwaag te houden. Dit betekent dat de capaciteit verruimd kan worden van 800 naar 1.000 testen per dag. Vorige week en deze week is de locatie in Zwaag een aantal keer per week 's avonds geopend. Vanaf volgende week moet dit structureel zijn, aldus Katstra.

Extra personeel en locaties

"Door de toenemende drukte schuurden we de afgelopen weken aan de randen van onze capaciteit", licht de woordvoerder toe. "Daarom zijn we blij dat we onlangs twintig mensen konden aannemen. Zij zijn inzetbaar als bemonsteraars op alle locaties van de GGD Hollands Noorden en kunnen voor een deel vanaf deze week beginnen. De rest kan vanaf volgende week aan de slag. Dat geeft ons wat verruiming en extra capaciteit."

Op de vraag van de West-Friese redactie of er een mogelijkheid bestaat dat er in de komende tijd extra testlocaties worden geopend in West-Friesland zegt Harry Katstra dat dit door de GGD Hollands Noorden wordt onderzocht.

"Het is nog te vroeg om daar iets zinnigs over te zeggen", licht hij toe. "We zijn daar op dit moment wel mee bezig, maar alles bevindt zich nog in een vroeg stadium. Er moet uiteraard wel een geschikt pand voor beschikbaar zijn waar wij een nieuwe locatie kunnen neerzetten. Ik kan nog geen uitspraken doen over waar dat dan in West-Friesland zal zijn, maar er zijn zeker meerdere mogelijkheden."