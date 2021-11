Gooise Meren wacht al zes jaar op cadeautje: beloofd stuk grond nog Hilversums

Het was zes jaar geleden een goedbedoeld cadeautje: een stukje grondgebied van Hilversum dat zou overgedragen worden naar Gooise Meren. Het moest voor eens en voor altijd een einde maken aan een verwarrende situatie, want hoewel je er denkt in Bussum te zijn ben je er in Hilversum en dat zorgt voor veel onduidelijkheid. Toch is er zes jaar later nog weinig veranderd.