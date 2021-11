Oud-verkeersdeskundige kritisch op plan Peperstraat: "Stop even met besluitvorming"

De knoop is nog niet definitief doorgehakt, maar gepensioneerd verkeersplanoloog Dick Schilp houdt zijn hart vast: de Peperstraat in Zaandam gaat hoogstwaarschijnlijk op de schop en dat heeft veel gevolgen. Zo verdwijnen er parkeervakken, komen er nieuwe woningen bij en zal het gebied aantrekkelijker en dus ook drukke worden. Schilp: "Er moet geen gedoe zijn of er voldoende parkeerruimte is."

Impressie vernieuwing Peperstraat - gemeente Zaanstad

Voor Dick Schilp zijn de plannen nieuw. Hoewel hij vroeger jaren voor de gemeente Zaanstad heeft gewerkt, heeft hij zich na zijn pensioen afzijdig gehouden. De Zaandammer houdt zich onder meer graag bezig met de Zaanse geschiedenis en erfgoed en hij wilde daarom helpen met het behoud van de Beatrixtoren. Als hij de plannen leest, ziet de voormalig verkeersplanoloog veel 'haken en ogen' aan de vernieuwing van de Peperstraat. "Ik ben er al dag en nacht mee bezig." Schilp is niet tegen het opknappen van de straat, maar vindt wel dat er kritisch naar de verkeersplannen gekeken moet worden en dan met name op de parkeermogelijkheden en de extra verkeersdruk op de woonomgeving.

De woningen van de Peperstraat moeten, tot ongenoegen van de bewoners, gesloopt worden. Ondanks protesten van de bewoners werd een paar weken geleden duidelijk dat het college aan de gemeenteraad voorstelt om toch door te gaan met de nieuwbouw van ongeveer 550 woningen aan de Peperstraat.



Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober spreken veel bewoners in, maar ook Paul Carree, architect en lid van erfgoedvereniging Heemschut, laat van zich horen. "Het is een icoon van de wederopbouw", vertelt de erfgoedliefhebber. "Een herinnering van de jaren 60. Door over te gaan tot sloop, wordt een deel van de ontwikkelingsgeschiedenis van Zaanstad uitgewist."



Een besluit over de Beatrixtoren en Peperstraat wordt uitgesteld, want veel partijen zitten vol met aanvullende vragen. Deze week zal het beslissende woord moeten vallen.

"Ik kom een aantal dingen tegen die ik helemaal niet snap", vertelt Schilp. Zijn eerst punt is de parkeergarage. "Het valt mij op dat die veel te klein is." Volgens Schilp zijn er ongeveer duizend plekken nodig, maar zijn er maar 300 in het plan opgenomen. "Ik vind dit echt veel te weinig." Schilp denkt dat het plan, zoals het er nu uitziet, duurder gaat uitvallen. "Ik heb niet de indruk dat de raadsleden het stuk gefileerd hebben." Als er uiteindelijk meer parkeerplekken nodig zijn, kost dit zoveel extra geld dat het plan onbetaalbaar wordt. Minder auto's In het plan wordt er ook vanuit gegaan dat bewoners en het winkelend publiek gebruik gaan maken van andere vervoersmiddelen, waardoor auto's uit de stad wegblijven. Schilp denkt dat dit in de praktijk niet het geval gaat zijn. "Ik zie niet voor mij hoe ze dit autoluw willen maken." In het plan moet de Peperstraat levendiger worden met winkels, horeca en kantoren. "Daar komt natuurlijk ook verkeer op af. En er is nu al een tekort aan parkeerplaatsen." De gemeente Zaanstad geeft aan dat de afspraken in lijn zijn met het Zaans Mobiliteitsplan. De auto's worden op de kop van de Peperstraat opgevangen, zodat zij niet verder het gebied in kunnen gaan. "Daardoor kan Zaanstad de Peperstraat autoluw maken en op een kwalitatief hoogwaardige manier inrichten", legt wethouder Hans Krieger uit. "Alleen het bestemmingsverkeer hoeft immers het gebied nog in. Bezoekers kunnen in de parkeergarage parkeren. Bovendien wordt er gekeken naar het veranderen van de hele verkeerscirculatie van Centrum Oost." Gouwpark In het plan verdwijnen bestaande parkeerplaatsen, maar er komen minder nieuwe parkeerplekken bij. "Dan heb je dezelfde problemen straks bij het Gouwpark." De huiseigenaren, die gaan wonen naast het Zaans Medisch Centrum, hebben nog geen sleutel. Toch hebben de aankomende bewoners van het Gouwpark nu al te horen gekregen dat parkeren een probleem gaat worden en moeten er parkeervergunningen aangevraagd worden. Bezoek moet betaald parkeren in de parkeergarage van de naastgelegen Albert Heijn. "Er moet geen gedoe zijn of er voldoende parkeerruimte is."

Deze vergelijking maken gaat volgens Krieger niet op. "Gouwpark ligt in een heel ander gebied. Daarnaast volgt voor Centrum Oost een onderzoek naar verkeer en parkeren als gebiedsgerichte uitwerking." Dubbel gebruik van parkeervlakken De wethouder geeft toe dat er niet voor elke woning een parkeerplaats terugkomt. "Vanuit de leefbaarheid is de sterke wens om de parkeerdruk en het autogebruik in het centrum flink te laten afnemen." De parkeervakken die overdag niet gebruikt worden door de bewoners, kunnen dan ingenomen worden door het winkelend publiek. Krieger: "In het plan dat nu voorligt, gaat het alleen over de Peperstraat. Elders in Centrum Oost komt ook parkeerruimte. Ook in de omgeving van de Touwslagerbuurt wordt de mogelijkheid voor een parkeervoorziening onderzocht. De planvorming daarvan is nog niet gestart." 'Gemeente kan nog terug' Schilp vindt dat de gemeente en ontwikkelaar het beste opnieuw 'open en eerlijk' met elkaar in gesprek kunnen gaan, om zo geen overhaaste beslissingen te nemen. "Mijns inziens heeft de raad pas laat de informatie verkregen. Ik vind het vrij slordig hoe de raad ermee omgaat. Ze nemen het als zoete koek."



Naast de raadsleden, zouden de bewoners ook beter geïnformeerd moeten worden. Schilp woont zelf in de buurt, maar was niet op de hoogte. De gebouwen worden vrij hoog, zo'n 58 meter en dat zorgt voor extra schaduwwerking op de omliggende bebouwing."Ik zou mij diep schamen dat er niet goed is gecommuniceerd. Ik zou eerst bij de bewoners mijn excuus maken." Of de raad nog langer de tijd wil, zal aankomende donderdag duidelijk worden. Vanavond staat de technische bespreking op de planning. "De gemeente kan nog steeds terug, want er is nog niks getekend", benadrukt Schilp. "Als de raad akkoord geeft, dan moet je de consequenties aanvaarden."