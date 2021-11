Oliebollenbakker zonder plek voor kraam trekt ondanks hulp stekker uit frituurpan

Ze hebben het zo hard geprobeerd, maar oliebollenkraam Donks zal dit jaar voor het eerst na ruim veertig jaar niet in Hilversum staan. Eigenaar Martin Donks heeft de gemeente definitief laten weten dat de zoektocht naar een geschikte plek gestaakt mag worden. "De gemeente heeft haar uiterste best gedaan deze keer, maar het is gewoon niet meer rendabel", concludeert Martin.

De gemeente beloofde vader en zoon te helpen met de zoektocht naar een nieuwe plek. "Dat zou of op het Marktplein zijn of op de Kerkbrink", aldus Martin Donks. Voor beide plekken moest de gemeente nog wel onderzoek doen naar eventuele veiligheidsrisico's, voor de vergunning definitief kon worden verleend. Daar gaat tijd overheen.

Tijdens dat onderzoek ging de knop om bij Donks. "We zouden nu inmiddels zo kort kunnen staan dat de kosten er niet tegenop wegen. Als we de vergunning krijgen tot eind van het jaar, dan staan we maar drie of vier weken zodra wij die hebben."

Toch is Donks ondanks alle heisa een stuk beter te spreken over de gemeente, vooral de manier waarop ze de laatste week hebben geholpen. "Ze denken en doen nu mee. In de binnenstad was er eerst geen plek meer en nu werd er toch serieus naar twee plekken gekeken."

Gooiland

Of de oliebollenkraam volgend jaar wel weer terugkeert, blijft nog even afwachten. De vertrouwde plek naast theater Gooiland - waar de twee de afgelopen veertig jaar het vaakst stonden met hun oliebollen en appelflappen - kunnen ze vergeten nu daar een appartementencomplex uit de grond schiet.

"Daar kom ik nooit meer terug", aldus Donks. "Maar volgend jaar hoop ik samen met de gemeente eruit te komen en dus of op de Kerkbrink of op het Marktplein te staan."