Volg hier de uitslagenavond Dijk en Waard

Blijdschap of teleurstelling? De komende uren horen de meestrijdende politieke partijen of zij een plekje in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Dijk en Waard hebben bemachtigd. Er zijn 37 zetels te verdelen. Na bekendmaking van de voorlopige uitslag vanavond wordt duidelijk - met een slag om de arm - wie wint of verliest.