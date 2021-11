Opmeerse autohandelaar trekt aandacht met parodie op ruimte-auto Elon Musk

In de video zien we Van Dalen in zijn werkplaats, kijkend naar de lancering van de ‘ruimte-auto’ van Elon Musk. 'En wat Musk kan, kan ik ook', lijkt Van Dalen te denken in de video . Samen met zijn dochter werkt hij aan de ‘lancering’ van een oude Fiat Panda. Want, zo citeert hij Musk, "Crazy things can come true."

Hobbyproject

"Ik maak al zes jaar video’s, gewoon voor de lol", vertelt Van Dalen. "Ik heb met mezelf afgesproken dat ik er sowieso elke maand een maak. Meer lukt ook niet, want er gaat veel tijd in zitten."

Hoewel hij zijn video’s vooral als hobbyproject naast zijn werk ziet, neemt hij het maakproces wel uiterst serieus. "Met deze video was ik maanden bezig. Ik had de eerste beelden al in de zomer opgenomen."

Bekijk hier de video van Van Dalen. De tekst gaat verder onder de video.