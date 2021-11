Amsterdamse verdachte drillrapmoord Scheveningen geeft zichzelf aan tijdens livestream

De voortvluchtige Tyrece B., leider van drillrapgroep '73 De Pijp', heeft zichzelf aangegeven bij de politie. De politie zocht de drillrapper vanwege verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke steekpartij van de 19-jarige Rotterdammer Cennethson 'Chuchu' Janga op de Pier in Scheveningen, vorig jaar augustus.

Tyrece B. liet op een livestream op Instagram zien dat hij aanwezig was met twee andere mannen bij het politiebureau om zichzelf aan te geven. "Dit is Tyrece B., hij wordt gezocht. Hij moest zich melden", zegt een van de mannen tegen een agent aan de receptie. "Dit is het laatste man. Deze gast heeft het lang volgehouden", zegt de ander.

Brood met kaas

"We zijn er", zegt B. terwijl een agent zijn ID kopieërt. Ze lachen wat en hangen tegen de balie van het politiebureau aan. "Brood met kaas ga je eten pa", zegt één van de mannen die mee is lachend.

Tijdens het wachten bespreken de drie met iemand die inbelt in de livestream wat er gebeurt. "Ik zeg je eerlijk, zou het niet doen. Ik zou gewoon chillen tot ze me pakken man", vertelt één van de mannen. Op de vraag waarom B. zichzelf aangeeft komt geen antwoord. De politie zegt daarna dat de livestream uit moet.

