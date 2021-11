Soap rondom Abbekerk vervolgd: mogelijk toch een 'compromis' voor nieuw dorpshuis

Het doek viel begin november nog voor het vernieuwen van dorpshuis de Abbekerk, toen de raad van Medemblik besloot de keiharde bezuinigingen in te willigen. Toch wordt er momenteel in de achterkamers van de politiek gelobbyd om een mogelijk 'compromis' te sluiten, waardoor de Abbekerk alsnog een nieuw dorpshuis krijgt.

Het dorpshuis in Abbekerk zal wellicht toch grootscheeps verbouwd gaan worden - Google Maps

Dat blijkt uit een bondige brief van dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag aan de raadsleden. In de brief staat beschreven dat het bestuur van de Abbekerk blij is te vernemen dat er vanuit 'de wandelgangen' is vernomen dat politieke partijen een compromis willen sluiten rondom dorpshuis 'De Nieuwe Haven' in de Abbekerk, zodat de vernieuwbouw in Abbekerk toch door kan gaan.

Quote "Het is nu aan de politiek om genoeg partijen erbij te betrekken, zodat er een meerderheid ontstaat" René Veerman, voorzitter dorpshuis Abbekerk

Het bestuur reageert zeer positief op de ontwikkelingen. "Het is zeker een opsteker!", vertelt René Veerman, voorzitter van het dorpshuis aan NH-Nieuws/WEEFF. "Het is nu aan de politiek om genoeg partijen erbij te betrekken, zodat er een meerderheid ontstaat. Het voorstel komt pas op tafel als ze weten dat er van tevoren genoeg steun is, neem ik aan." Veerman vindt het niet zo gek, dat ondanks het eerdere negatieve oordeel van de raad, alsnog door GemeenteBelangen Medemblik wordt gekeken naar een alternatief voor de Abbekerk. "In ons amendement staat ook dat dankzij verschuivingen in hetzelfde budget, het wel mogelijk was om geld vrij te maken voor het dorpshuis. Wethouder van financiën Dirk Kuipers vond dat ons voorstel een goede onderbouwing had, maar uiteindelijk kregen we te weinig stemmen." Slag om de arm Volgens de voorzitter van het dorpshuis bieden de geruchten niet alleen hoop voor de Abbekerk, maar ook voor andere kleinere kernen zoals Het Nieuwe Bonte Paard. Ondanks de opsteker is Veerman er niet gerust op dat de gemeente dit keer wel groen licht geeft en hij houdt daarom een slag om de arm. "Ik ga nog steeds uit van de slechtst mogelijke uitkomst en daarom kijken we als bestuur zelf naar alternatieven." Het roert de voorzitter dat het dorpshuis nog steeds veel steun krijgt van zijn gebruikers. "Het geeft een goed gevoel dat de mensen ons niet vergeten zijn en dat maakt ons strijdbaar, want één ding is zeker: we willen blijven bestaan."