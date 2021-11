De Peiling: sigaretten moeten flink duurder worden

Een forse verhoging van de tabaksaccijns weerhoudt de meeste rokers er niet van te stoppen. De helft van de rokers zegt pas te willen stoppen bij een prijs van 60 euro per pakje. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Maastricht . Pas bij prijzen vanaf 12 euro per pakje wil 10 procent van de rokers stoppen.

Van de 1500 ondervraagde rokers vond een derde het geen probleem om 6 euro per sigaret of 4 euro per gram shag te betalen. Volgens de onderzoekers geeft het aan dat verslaafde rokers lastig te overtuigen zijn en geld nauwelijks een rol speelt. Uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat sigaretten in Nederland bijna twee keer zo betaalbaar zijn als in het Verenigd Koninkrijk.

Nu kost een sigaret gemiddeld 36 cent, zo'n 8 euro per pakje. Pas als de prijs stijgt naar zo'n 60 euro per pakje, zegt de helft van de rokers te stoppen. Als een pakje geen 8 maar 9 euro kost, zegt slechts 2 procent te stoppen met roken.

Accijnsverhoging

Rokers in Nederland hebben voorlopig nog niets te vrezen. De in het preventieakkoord afgesproken accijnsverhoging, is niet opgenomen in het Belastingplan 2022. KWF, Hartstichting en Longfonds, de initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, doen een urgente oproep richting de politiek om dit alsnog te doen. Voor 31 december moet dat geregeld zijn.

Verhoging van de prijs van tabaksproducten wordt wereldwijd gezien als de meest effectieve maatregel om roken terug te dringen. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 11 procent van de ondervraagde rokers is gestopt na de accijnsverhoging van 2020.