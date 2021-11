Overname van 484 kilometer weg door West-Friese gemeenten van HHNK officieel

De zeven West-Friese gemeenten nemen de verantwoordelijkheid van 484 kilometer weg in de regio over van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De gemeenten ondertekenden gisteren in het Westfries Museum in Hoorn een overeenkomst met het Hoogheemraadschap. Inwoners uit West-Friesland krijgen één aanspreekpunt voor vragen en meldingen. De kosten voor de inwoners blijven gemiddeld gelijk.

Er wordt al jaren gesproken over de overname van de wegen door de West-Friese gemeenten. Dit is in overeenstemming met het landelijke beleid, waarin het wegenbeheer een taak is van de gemeenten, de Provincie en het Rijk. Gisteren werd de overdracht officieel bevestigd door wethouders uit de zeven gemeenten en Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Kosten gemiddeld gelijk

Het HHNK wil er voor zorgen dat er een vlekkeloze overdracht komt richting de gemeenten. Daarom hebben zij het hele gebied in kaart gebracht en wordt gekeken of er bijvoorbeeld verkeersborden in de regio overbodig zijn. Deze zullen worden weggehaald door het HHNK.

Om te voorkomen dat inwoners uit West-Friesland meer moeten betalen voor het onderhoud van de wegen, hebben de zeven gemeenten besloten om de onderhoudskosten te verdelen. De gemeenten Enkhuizen, Hoorn en Stede Broec maakten eerder bekend dat zij bereid zijn om de komende twaalf jaar mee te betalen aan het beheer in andere gemeentes.

Dankzij de samenwerking blijven de kosten voor de inwoners gemiddeld gelijk. De kosten komen bij de aanslag onroerende zaakbelasting van de gemeenten. Daarmee verdwijnt de wegenheffing op de aanslag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Duidelijkheid

Met de overdracht zullen de zeven gemeenten alle wegen in West-Friesland onderhouden en beheren. De gemeente Hoorn neemt de wegen per 1 januari 2022 in beheer en onderhoud, de andere zes gemeenten volgen een jaar later. Naast alle wegen nemen de gemeenten ook bruggen, duikers, verlichting, bomen verkeersborden en bermen over van het HHNK.

De Hoornse wethouder Samir Bashara zegt trots te zijn op de officiële bekrachtiging van de overname: "We zij met de gemeenten en het Hoogheemraadschap al een tijd bezig met de voorbereidingen. Dat we nu zover zijn, is een bijzonder moment. De West-Friese gemeenten hebben nu volledige zeggenschap over de wegen. Dat schept duidelijkheid."

Dit betekent ook dat de inwoners uit West-Friesland nu één aanspreekpunt hebben voor vragen en meldingen.

Focussen op kerntaak

"Met de overdracht komt een einde aan een historisch ontstane beheersituatie, die door samenvoeging van waterschappen en gemeenten al enige tijd niet meer logisch is", zegt Rob Veenman van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

"Deze 'branchevreemde' taak voor het waterschap verdwijnt", vervolgt hij. "Hierdoor kunnen wij ons nog meer focussen op onze kerntaken. Dat zijn veilige dijken, schoon en gezond water, en het voorkomen van watertekort en wateroverlast."

In lijn met deze kerntaken wordt er ook gewerkt aan het onderbrengen van stedelijk water binnen de bebouwde kom van de West-Friese gemeenten, met uitzondering van de gemeente Hoorn. Dit moet op een later moment onder de verantwoordelijkheid van het HHNK vallen .