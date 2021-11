Zonneweide wel, varkensboetje niet: "Inwoners willen duidelijkheid"

Het oude varkensboetje in Oostwoud is het middelpunt van discussie. De één ziet het niet zitten, de ander pleit voor restauratie en hergebruik. Energie- en afvalbedrijf HVC heeft hiervoor zelfs een pot met geld beschikbaar gesteld. De bal ligt nu bij gemeente Medemblik op tafel, die eigendom is van het pand. "We zijn ondertussen anderhalf jaar verder en bij de gemeente blijft het oorverdovend stil, terwijl de zonneweide allang is gerealiseerd."

In augustus vorig jaar werd in het Westfriese Midwoud en Oostwoud een zonneweide aangelegd, tussen de Tripkouw en de Oostwouder Dorpsstraat, goed voor 2.000 huishoudens. De bouw van dit energiepark leidde tot veel reacties. Sommige inwoners van Midwoud, Oostwoud en de andere dorpskernen van de gemeente Medemblik waren laaiend enthousiast, terwijl anderen bezwaar maakten tegen de komst van de zonneweide. Om hen tegemoet te komen, werd er onder meer beloofd om het oude varkensboetje te renoveren, zodat de dorpsidentiteit intact blijft.

"Vanuit de omgeving is dringend verzocht om het te behouden vanwege het landschappelijke karakter. Het wordt daarom opgeknapt zodat het weer 25 jaar kan blijven staan", gaf het college van burgemeester en wethouders destijds aan. Zowel de Historische Vereniging Midwoud-Oostwoud (HVMO) als de dorpsraad werken mee aan dit project en hebben plannen om hier een soort informatiecentrum van te maken.

Er is nu anderhalf jaar verstreken sinds de gemeente Medemblik van HVC een bijdrage heeft ontvangen voor het verbeteren van de landschappelijke structuur rondom de nieuwe zonneweide, waaronder ook het varkensboetje, dat typerend is voor het Westfriese landschap.

De bewoners van Oostwoud en Midwoud willen nu weten wanneer die renovatie gaat plaatsvinden. "De aanblik is ronduit triest", zegt Paul Tameling. Hij is penningmeester bij HVMO en doet een poging om van dit vervallen pand een bestaanswaardig onderkomen te maken, zoals een expositieruimte voor het oorlogsmuseum. "Ik heb hierover een open brief naar de burgemeester gestuurd, maar tot op heden geen reactie mogen ontvangen."

Twijfels

De dorpsraad ziet de restauratie echter niet zitten. Zij hebben in juni een offerte aangevraagd bij een aannemer. Hieruit blijkt dat de restauratiekosten hoger uitvallen. "Alle partijen zijn het er vrijwel over eens om die 200 ton ergens anders in te steken", liet de voorzitter van de dorpsraad, Ralph-Peter Maitmo, toentertijd weten aan NH Nieuws/WEEFF. "Niemand is er nog opgestaan om het te gaan onderhouden of beheren. Er komen nog veel meer kosten bij kijken. Het is gewoon niet haalbaar."

Inmiddels heeft Hart voor Medemblik zich hard gemaakt voor de bevordering van de restauratie van het vervallen pand. "Er is veel onbegrip en onduidelijkheid bij de inwoners. De communicatie met de gemeente over dit onderwerp laat flink te wensen over. Ook de beloofde bijeenkomst met dorpelingen die hierover door de dorpsraad zou worden georganiseerd komt er telkens maar niet', zegt fractievoorzitter Tjeu Berlijn. Om die reden heeft de lokale partij raadvragen gesteld aan het college van B&W. De grote vraag is of het beschikbaar gestelde bedrag van 200 ton er nog is. "Ook willen we weten waar het stokt en wanneer we concrete plannen kunnen verwachten. Inwoners hebben behoefte aan duidelijkheid."

Schot in de zaak

Toch lijkt er beweging in de 'zaak' te komen omtrent het varkensboetje. De trein gaat rijden, zegt Tameling. "Aankomende donderdagmiddag heb ik een afspraak met de gemeente en de voorzitter van de dorpsraad. "Ik ben benieuwd wat eruit komt. Dit feest heeft lang genoeg geduurd."