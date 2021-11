Haarlemmermeerse economie krabbelt op: dankzij Schiphol sterkste stijger van het land

Het gaat steeds beter met de economie in Haarlemmermeer en omstreken. Die groeit zelfs harder dan in welke andere Nederlandse gemeente dan ook. De coronacrisis zorgde ervoor dat Haarlemmermeer flinke klappen kreeg, maar onder andere door een toename van het aantal vluchten op Schiphol profiteert de regio nu weer.

Met een stijging 17% in het derde kwartaal is Haarlemmermeer aan een opmars bezig. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Wethouder Economie Marja Ruigrok laat op Twitter blijken trots te zijn op de gemeente: "We waren het sterkst geraakt en komen nu ook sterk weer terug. Het blijven zware tijden, zeker voor bepaalde sectoren."

Schiphol

Ruigrok doelt op de periode waarin de regio het zwaarst getroffen werd door de coronacrisis. Onder andere de hotelsector stond op omvallen. Waar zij normaal gesproken het hele jaar door goede zaken deden, was tijdens het dieptepunt van de crisis nog geen vijf procent van de hotelbedden bezet.

Schiphol heeft een groot aandeel in de Haarlemmermeerse economie. Eerdere cijfers maakten duidelijk hoe belangrijk de luchthaven is voor de regio. "Het is duidelijk dat Schiphol een heel belangrijke rol speelt voor de economie en de werkgelegenheid in Haarlemmermeer. Dat verklaart deze opleving ook", laat wethouder Luchthavenzaken Jurgen Nobel aan NH Nieuws weten.

Tekst gaat verder onder artikel.