Op iedere straathoek een miljonair? Zoveel wonen er bij jou in de buurt

Noord-Holland is de provincie met de meeste miljonairs, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In zeven gemeenten heeft zelfs meer dan tien procent huishoudens minimaal een miljoen in vermogen verzameld.

Bloemendaalse villa - Wikimedia Commons

Absolute koploper is Bloemendaal, waar ruim één op de vier huishoudens (26,9 procent, ongeveer 2.500) op 1 januari 2020 onder de streep op meer dan een miljoen uitkwam. Op een goede tweede plaats staat Laren, met iets minder dan een kwart (24,1 procent) miljonairshuishoudens. Op de derde plaats staat Blaricum (19 procent), op de vierde en vijfde plaats Heemstede (16,1 procent) en Gooise Meren (11,7 procent). De lijst wordt afgesloten met Bergen (11,6 procent) en Beemster (10,3 procent). Kleinste aandeel miljonairs Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers: in deze context hebben we het dan in de eerste plaats over Den Helder, waar slechts 1,1 procent van de huishoudens (circa 300) zich miljonair mag noemen. Purmerend (1,4 procent), Beverwijk (1,5 procent), Zaanstad (1,7 procent), Heerhugowaard (1,8 procent), Alkmaar (2,1), Enkhuizen (2,1 procent) en Hoorn (2,1 procent) maken de lijst compleet.

Ter vergelijking: op 1 januari 2020 had 3,5 procent van de Nederlandse huishoudens een miljoen euro (aan bezittingen en geld). Dat zijn 278.000 huishoudens, en 24.000 huishoudens meer dan op 1 januari 2019, becijferde het CBS. Sinds 2008 zijn er (gecorrigeerd voor de inflatie) in Nederland 35.000 miljonairshuishoudens bijgekomen. Als we de inflatie buiten beschouwing laten, is de groep in de afgelopen twaalf jaar met ruim 100.000 huishoudens gegroeid."

Opvallend is dat de waarde van een woning van een gemiddelde miljonair 21 procent van diens totale vermogen is, terwijl dat voor niet-miljonairs 75 procent is.