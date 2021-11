Wervershoofse knikkerbroers tekenen contract bij Talpa Network

Jelle en Dion Bakker uit Wervershoof beleefden gisteren naar eigen zeggen een heel speciale dag. In het bijzijn van mediabaas John de Mol tekenden zij een contract met Talpa Network. De broers krijgen een rol in het tweede seizoen van televisieprogramma Marble Mania, dat op de knikkerraces van Jelle en Dion is geïnspireerd, en kregen een rondleiding door de studio's in Baarn.

Het televisieprogramma Marble Mania, gepresenteerd door Winston Gerschtanowitz en met commentaar van Jack van Gelder, wordt uitgezonden op SBS6. In het programma strijden bekende Nederlanders met hun knikkers op verschillende racebanen, waarmee geld wordt gewonnen voor het goede doel.

Marble Mania is een afgeleide van de knikkerbaanvideo's van Jelle en Dion Bakker. Voor het eerste seizoen spraken zij met medewerkers van Talpa over hun bijdrage aan het programma, alleen werd er toen geen overeenstemming bereikt. Voor het komende seizoen worden zij wél betrokken bij het programma.

Om te zien hoe dat gemaakt wordt, kregen de broers een rondleiding door de televisiestudio's in Baarn. "We zijn vandaag verheugd om te ervaren hoe groot het knikkerracen wereldwijd is geworden", schrijven de broers in een bericht op Facebook.

Populair YouTube-kanaal

Jelle en Dion Bakker uit Wervershoof zijn wereldberoemd geworden met knikkerbaanvideo's op YouTube. Het kanaal, waarop knikkerbaanraces georganiseerd worden met commentaar van de Amerikaanse sportcommentator Greg Woods, heeft inmiddels meer dan 1,36 miljoen abonnees.

Afgelopen voorjaar steeg het aantal abonnees ongelooflijk hard, nadat een fragment van de races behandeld werd in het Amerikaanse televisieprogramma Last Week Tonight with John Oliver.

"Het is met name in Amerika echt een community geworden", vertelde Dion eerder aan NH Nieuws. "Mensen zijn écht fan van een knikkerteam of moedigen een individuele knikker aan." Naast Amerikanen worden de video's ook goed bekeken door Australiërs, Canadezen en Engelsen.

Een Britse ontwikkelaar van videospellen maakte in augustus bekend dat er een videospel komt, gebaseerd op de knikkerraces van Jelle's Marble Runs. Die moet uitgebracht worden in een versie voor op de PC en voor mobiele telefoons.