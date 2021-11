Veel vertraging op A7 na ongeluk met drie auto's

Bij het ongeluk ter hoogte van de afrit Wijdewormer waren drie auto's betrokken. Of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend. De auto's moeten in ieder geval worden geborgen, waarvoor twee rijstroken zijn afgesloten.

Daardoor kwam het verkeer volledig tot stilstand, meldt de ANWB. De vertraging liep op tot vijftig minuten tot een uur. Omdat er geen omleiding mogelijk was, riep Rijkswaterstaat automobilisten op iets later de weg op te gaan.

Inmiddels zijn de rijstroken vrijgegeven, en komt het verkeer weer vooruit. Bekijk hier de meest actuele file-informatie in de provincie.