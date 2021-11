Duidelijke taal van Jong AZ-coach Martens na betere wedstrijdinstelling tegen FC Emmen: "Enige manier"

Een punt tegen één van de titelkandidaten is geen verkeerd resultaat voor Jong AZ. Toch baalde Maarten Martens van de 0-0 tegen FC Emmen. "We konden ons vandaag belonen."

Maartens Martens houdt dubbel gevoel over aan de 0-0 tegen FC Emmen - NH Nieuws

De grootste kansen waren er inderdaad voor Jong AZ. Zo schoot Peer Koopmeiners op de lat en ook Iman Griffith had halverwege de tweede helft de hoek voor het uitkiezen, maar de aanvaller schoot van dichtbij hoog over. Wel hield Jong AZ weer eens de nul. Doelman Beau Reus stond na afloop ook met glimlach voor de camera. "Iedereen was scherp."

Tekst loopt door onder de video.