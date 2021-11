Matchwinner Douiri: "Als Mühren dat zegt, dan doe je dat"

Achraf Douiri was bij FC Volendam de gevierde man na de 0-1 overwinning op bezoek bij Jong Utrecht. De invaller zorgde in de slotfase van het duel met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal voor de zwaarbevochten zege. "Deze glimlach krijg je niet meer van mijn gezicht."

Achraf Douiri: "Als Mühren dat zegt, dan doe je dat" - NH Nieuws

De 21-jarige Douiri tikte in de 82e minuut een voorzet van Daryl van Mieghem tegen de touwen. "Ik moest van de trainer gelijk scherp zijn bij mijn invalbeurt. Gelijk fel beginnen. Dat was denk ik ook goed gelukt", aldus de matchwinner.

Quote "Het is hier de laatste drie jaar altijd met de hakken over de sloot" FC Volendam-trainer Wim Jonk

Wim Jonk: "Het is hier altijd met de hakken over de sloot" - NH Sport/Frank van der Meijden

Volgens FC Volendam-trainer Wim Jonk was er sprake van een zwaarbevochten zege. "Het is hier nooit makkelijk spelen. Ik vind wel dat we goed volhardend zijn geweest en dan soms moet het maar eens een keer met niet zo mooi voetbal. Proberen uit die paar kansen die je krijgt er dan toch één te maken. Dat hebben we gedaan." Tekst gaat verder onder de video

Wim Jonk: "We hebben volwassen gespeeld en weinig weggeven" - NH Sport/Frank van der Meijden

In de tweede helft bracht Jonk onder andere Lequincio Zeefuik en Achraf Douiri in de ploeg. Een gouden wissen zo bleek. Jonk: "Met Zeefuik heb je wat meer power voorin en kan je voor wat meer chaos zorgen en zo hopelijk wat meer voorzetten geven. Beide spelers vielen goed in viel goed en waren gevaarlijk. Het was een uitstekende goal."

Lees ook Sport Late goal brengt FC Volendam weer alleen aan kop in eerste divisie