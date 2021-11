Lange stoet motorrijders als laatste groet aan dodelijk slachtoffer (21) ongeval

De 21-jarige motorrijder uit Purmerend raakte op 8 november zwaargewond doordat hij op de Purmerenderweg in Zuidoostbeemster met zijn motor uit de bocht vloog. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed later.

Als laatste groet had een vriend van het slachtoffer op sociale media opgeroepen om 'met zo veel mogelijk motorrijders' een ronde door Purmerend te rijden. Honderden mensen gaven daar gehoor aan en verzamelden zich rond 20.00 uur bij de plaatselijke McDonald's. Vervolgens reden de motorrijders in een stoet naar de plek van het ongeval en daarna naar het huis van de ouders van het slachtoffer. Op foto's is te zien dat er vuurwerk is afgestoken. Ook zijn bloemen neergelegd op de plek van het ongeval. Agenten waren aanwezig om de stoet te begeleiden.

"Hij hield van het leven en van motorrijden en zo is het ook geëindigd op 21-jarige leeftijd", schreef de vriend in de oproep over het slachtoffer. "De puinhoop die hij achterlaat is onvoorspelbaar en het verdriet enorm."