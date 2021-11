Amsterdam NL V Zanna Weiss-Brassem (91) vocht voor erkenning van het oorlogsleed van Roma en Sinti

Tot op hoge leeftijd streed ze voor erkenning van het oorlogsverleden van Sinti en Roma. Zanna Weiss-Brassem uit Amsterdam Osdorp. Vorige week overleed ze op 91-jarige leeftijd aan de gevolgen van corona. Vandaag bracht de Sinti en Roma gemeenschap haar de laatste eer op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam.

Rouwstoet voor Zanna Weiss-Brassem

Zanna Weiss, ook wel tante Zanna genoemd, had een bewogen leven. Tijdens de oorlog zat ze als dertien jarig meisje met haar familie ondergedoken in de Vinkenstraat in het centrum van Amsterdam. De Jordanese Freek en Annie den Ouden namen hen daar op. Zo overleefde Zanna de oorlog. Ze verloor echter veel familieleden, onder wie haar broertje. Met AT5 bezocht ze afgelopen mei, 77 jaar na dato, voor het eerst haar onderduikadres. Zie hieronder de documentaire van AT5 over het oorlogsverleden van Zanna Weiss-Brassem en haar familie:

Zanna had geluk, maar 95 procent van de Sinti en Roma in Nederland ontkwam niet aan de Nazi's. Haar strijd om erkenning van dit oorlogsleed én discriminatie van Sinti en Roma won ze voor haar gevoel op 4 mei 2019. Toen mocht ze namelijk voor het eerst samen met haar zoon Galit Weiss en achternichtje Sabina Achterbergh een krans leggen namens de Nederlandse Sinti en Roma slachtoffers van de Holocaust. Sabina Achterbergh, die ook voorzitter is van Woonwagenbelangen Nederland: "Toen zei ze: dat is eigenlijk de eerste keer dat ik me in Nederland gewaardeerd voel. Dat is heel mooi maar ook wel heel zielig dat je dat pas op je 89e kunt zeggen." Haar neef Heina Roma Mirando weet dat ze als woonwagenbewoonster niet altijd goed behandeld werd. "Mensen hebben haar heel veel pijn gedaan, maar toch bleef ze die liefde houden voor heel veel mensen, dat is belangrijk, daar kun je van leren."

Zanna Weiss-Brassem

Ondanks haar slechte gezondheid ging Zanna overal mee naartoe om haar verhaal te vertellen en op te komen voor de Sinti cultuur en het belang van woonwagenstandplaatsen. "Zanna komt nog uit de tijd dat we nog trokken met paard en wagen", vertelt haar achterneef, die naast haar op het woonwagenkamp in Osdorp woont. "Dat werd later een caravan. Op gegeven moment is er een reisverbod ingesteld en Zanna heeft altijd die cultuur van dat wonen in die caravan doorgezet en daar moet ook plek voor zijn."