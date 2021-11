Knap gelijkspel van Jong AZ tegen titelkandidaat; Jong Ajax wint wéér

Jong AZ - FC Emmen 0-0

Het was geen spektakelstuk bij het duel tussen de nummers elf en drie van de eerste divisie. Jong AZ hield de titelkandidaat goed in bedwang en moest eigenlijk pas in de laatste tien minuten echt achteruit. De grootste kans was voor ex-AZ'er Teun Bijleveld. Na een voorzet van Reda Kharchouch (oud-Telstar) nam de middenvelder de goal van Beau Reus onder de vuur. De doelman redde knap.

Ook Jong AZ kreeg in de tweede helft een kans om de score te openen. Peer Koopmeiners raakte de lat, nadat Yusuf Barasi het doel van FC Emmen onder vuur had genomen. In diezelfde aanval zag Mo Taabouni ook nog een schot gekeerd worden.

Na ruim negentig minuten was 0-0 een juiste afspiegeling van de krachtsverhouding in Wijdewormer. Jong AZ heeft nu 21 punten uit zestien wedstrijden. FC Emmen loopt in de strijd om promotie averij op en heeft nu vijf punten minder dan FC Volendam.