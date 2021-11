Eva de Raadt voorgedragen als opvolger opgestapte Haarlemse wethouder Rog

Het CDA draagt Eva de Raadt (40) voor als nieuwe wethouder Financiën, Sport en Openbare Ruimte in Haarlem. Ze moet de opvolger worden van Michel Rog, die eind oktober opstapte nadat er kritiek was gekomen op zijn standpunt over de coronapas.

De Raadt is jurist en ondernemer en is momenteel bezig aan haar tweede termijn als raadslid voor het CDA. Ze vindt het 'een eer' om voorgedragen te worden en kijkt uit naar haar nieuwe rol.

Fractievoorzitter Ron Dreijer zegt de afgelopen acht jaar goed en nauw met haar te hebben samengewerkt in de raad. "We hebben dan ook alle vertrouwen in haar als onze nieuwe wethouder."

Anti-coronapastweet

De Raadt wordt voorgedragen voor de functie van de opgestapte Michel Rog, die vorige maand onder vuur kwam te liggen vanwege een anti-coronapastweet. Daarin nam hij het op voor zijn partijgenoot Mona Keizer, die was opgestapt vanwege haar uitspraken over het kabinetsstandpunt over de pas.

Rog vond dat de coronapas voor een 'tweedeling in de samenleving' zorgt en stelde dat de invoering 'op gespannen voet staat met vrijheidsrechten'.

De uitspraken van de wethouder zorgde voor een storm aan kritiek in de Haarlemse politiek, zowel bij de oppositie als de coalitiepartijen,waaronder ook het CDA. De ophef werd een week later nog eens extra groot toen Rog 'om principiële redenen' weigerde zijn eigen coronapas te laten zien bij een wijkvergadering.