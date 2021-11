Oranje Nassauschool dicht: 'Te veel mensen in quarantaine'

De leerlingen van de Oranje Nassauschool in Zandvoort konden vandaag niet naar school, omdat de school gesloten bleef. Afgelopen weekend bleek dat leerlingen uit verschillende klassen besmet zijn met het coronavirus, waardoor uiteindelijk te veel leerkrachten in quarantaine moeten en fysiek onderwijs niet langer mogelijk is.

Zondag kreeg de school te horen dat er zes klassen en negen leerkrachten in quarantaine moesten. "Bij een school met in totaal 16 klassen is dan een te groot deel van het team uitgeschakeld. Als we toch hadden besloten om nog fysiek les te geven, liepen we het risico dat straks nog meer docenten ziek worden en er ook geen online les meer gegeven kon worden", laat Ben Cüster weten, bestuurder van Twijs, de onderwijskoepel waar de Oranje Nassauschool onder valt.

Twee van de negen leerkrachten die in quarantaine moesten, zijn ook daadwerkelijk besmet en ziek. Ook een aantal leerlingen is positief getest op corona, maar hoeveel dit er precies zijn weet Cüster niet.

Preventief

Vanaf morgen krijgen de leerlingen weer online les. "Gelukkig zijn de meeste leerkrachten zelf niet ziek. Het besluit om de hele school tijdelijk te sluiten is echt preventief. Maar voor de ouders is het natuurlijk niet altijd even prettig. Voor kinderen van ouders met een vitaal beroep blijven we wel open. Deze kinderen kunnen op school de online les volgen."

Donderdag wil de Oranje Nassauschool weer fysiek les geven, maar alleen als genoeg leerkrachten woensdag negatief testen op corona. "Vooralsnog gaan we daar ook vanuit. Ik hoop van harte dat er negatief getest wordt."

50 klassen in quarantaine

In de regio Kennemerland zijn in totaal 50 klassen van basisscholen in quarantaine wegens coronabesmettingen, zo meldt de GGD. Dat zijn er twee keer zoveel als 10 dagen geleden. Voor zover bekend zijn er nog geen andere scholen volledig over op online onderwijs.