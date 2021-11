Terugkijken: NH Sport van 22 november

Geen gedoe met ontevreden 'supporters', maar pure sport vanavond in de wekelijks tv-uitzending van NH Sport. Met een reportage vanuit Haarlem-Noord waar het gepromoveerde RFC Haarlem speelt en dé sensatie van de ereklasse is.

Er is een samenvatting van het Europese handbalduel van SEW tegen het Israëlische Maccabi Arazim Ramat. We waren in Hoorn op De Westfries, de thuisbaan van marathonschaatsster Janet Beers. En Piet Keur en Barry van Galen zijn na een weekje vakantie terug en geven hun ongezouten mening op het afgelopen voetbalweekend in een vers 'Bakkie Pleur'.

Kijk elke maandag naar NH Sport op televisie. De eerste uitzending is om 17.15 uur. Daarna zie je de uitzending elke twee uur in de herhaling.