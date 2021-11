Aantal besmettingen in Noord-Holland bereikt nieuw record: boven de 3.000 per dag

Ook het aantal coronabesmettingen in de provincie breekt de afgelopen tijd elke dag record na record. De afgelopen week stond het aantal geregistreerde besmettingen bij het RIVM elke dag boven de 3.000. Vandaag werd een nieuw record geregistreerd van 3.683 besmettingen in heel Noord-Holland.

Bekijk in deze grafiek hoe het met het verloop van het aantal besmettingen zit in jouw gemeente:

Dat is het hoogste aantal tot nu toe sinds het uitbreken van de coronapandemie. Dat dagrecord in de provincie werd vorige week al verbroken: op 17 november registreerde het RIVM 3.012 positieve tests in heel Noord-Holland, meer dan de 'discopiek' van afgelopen zomer. Toen bereikte het aantal besmettingen per dag een hoogtepunt op 15 juli, met 2.808 besmettingen.

Het aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in de provincie schommelt de afgelopen dagen inmiddels tussen de 10 en 20 opnames per dag. Dat is een beeld vergelijkbaar met oktober vorig jaar, toen het aantal ziekenhuisopnames opliep en het kabinet zich genoodzaakt zag tot strengere maatregelen. Landelijk nadert het aantal ziekenhuisopnames de piek van vorige winter, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg vandaag.

Noord-Hollandse ziekenhuizen zeiden begin deze maand zich over komende winter zorgen te maken, omdat het aantal coronapatiënten al aan het oplopen was. De Noordwest Ziekenhuisgroep met ziekenhuizen in Den Helder en Alkmaar besloot een week later al dat door het oplopend aantal coronapatiënten reguliere zorg afgeschaald moest worden.

Bekijk hier het verloop van het aantal ziekenhuisopnames in Noord-Holland: