Nieuw kunstgras Telstar beschadigd door vuurwerk: "Dit doet een fakkel met het veld"

Het vervangen van drie verschroeide delen van het kunstgrasveld in het stadion van Telstar 'zal wel een paar duizend euro kosten', zegt stadionmanager Joeri Leenaars. "Dit moet niet meer gebeuren. Een fotograaf en een twaalfjarige ballenjongen stonden heel dichtbij. Levensgevaarlijk, zo'n fakkel kan duizend graden zijn."

Er zijn drie schroeiplekken van zo'n vijftien bij dertig centimeter te zien. Eén plek ligt binnen de lijnen, twee erbuiten. Dat laat Leenaars zien in een video die hij NH Nieuws heeft toegestuurd, waarin hij zegt: "Dit is wat dus een fakkel met het veld doet." Vrijdag gooiden vandalen fakkels in geel en groen, de clubkleuren van ADO Den Haag, op het veld van het BUKO stadion in IJmuiden. Het gebeurde tijdens een wedstrijd tussen Telstar en ADO. Na het incident heeft de politie een 28-jarige man uit Zoetermeer aangehouden omdat hij illegaal vuurwerk bij zich had. Ook van een paar anderen is vuurwerk afgepakt rond het stadion. Tekst gaat verder onder de video.

Leenaars baalt enorm: "Dit moet gewoon niet gebeuren. We hebben deze mat pas sinds afgelopen zomer en normaal gesproken gaat een mat zo'n vijf jaar mee. De drie verschroeide delen moeten eruit gesneden worden en vervangen door wat stroken die we gelukkig nog over hebben. Maar je zult wel een beetje kleurverschil zien", denkt Leenaars. Bart van der Wolf, salesmanager bij CSC Sport, het bedrijf dat het veld heeft aangelegd, kan hem wat dat betreft een beetje geruststellen: "Het kleurverschil valt waarschijnlijk erg mee, juist omdat de mat zo nieuw is. Een paar duizend euro kost het inderdaad wel, hoewel het de tien denk ik niet aantikt.

Quote "Zodra de fakkel het veld raakt, is het eigenlijk al te laat" Joeri Leenaars, STADIONMANAGER Telstar

Op de foto (onder) is te zien hoe verzorger Clement Uitenboogaard het vuurwerk aan de kant gooit, maar dat mocht niet veel meer baten. Leenaars: "Hij kwam snel in actie. Maar helaas, het kwaad was al geschied. Zodra de fakkel het veld raakt, is het eigenlijk al te laat." Of de kosten op iemand, bijvoorbeeld de aangehouden man, verhaald kunnen worden is nog niet duidelijk. Eventueel kan voetbalbond KNVB hem wel een stadionverbod opleggen.

