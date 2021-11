Ondernemers Bloemendaal zijn verouderde winkelstraat zat: 'Mooie uitstraling moet terug'

Als het aan de ondernemers van Bloemendaal ligt, dan moet het snel afgelopen zijn met onder andere de plassen water die na een regenbui in de winkelstraat blijven liggen. De winkelstraat in het dorp is verouderd en de ondernemers willen dat de straat opnieuw wordt ingericht. "Het moet weer een mooie uitstraling krijgen en gezellig worden in de straat."

NH

Sinds 1996 is er niet veel meer gedaan aan de winkelstraat van Bloemendaal. En dat is volgens de ondernemers goed terug te zien. Zo is het afwateringssyteem slecht, waardoor het regenwater vaak lang op straat blijft liggen. Ook zijn er te weinig fietsenrekken, is de verlichting verouderd en moeten bezoekers betalen om er te mogen parkeren. Dat moet anders, vinden de ondernemers. In het centrum van Overveen kan men namelijk wel gratis parkeren met een blauwe parkeerschijf en daardoor is het winkelcentrum daar een grote concurrent van Bloemendaal. Enquête Om hun visie kracht bij te zetten, schakelden de ondernemers oud-stedenbouwkundige Boudewyn Bach in. Dertig jaar geleden was hij betrokken bij de totstandkoming van het winkelerf in het dorp. Ook als inwoner van Bloemendaal kent hij de situatie goed.

Quote "Opnieuw bestraten, nieuwe verlichting, een blauwe parkeerzone en fietsnietjes zouden op korte termijn mogelijk moeten zijn, denken we" Ad Liefting, ondernemersvereniging Bloemendaal Dorp

Bach stelde een enquête op over de winkelstraat voor onder meer bewoners, ondernemers en eigenaren van onroerend goed. Met de uitkomsten daarvan is er een pleitnota opgesteld. Fietsnietjes De ondernemers zien graag op korte termijn al dat er wat aanpassingen komen in de straat. "Opnieuw bestraten, nieuwe verlichting, een blauwe parkeerzone en fietsnietjes in plaats van fietsenrekken, zouden op korte termijn mogelijk moeten zijn, denken we", zo vertelt Ad Liefting, voorzitter van de ondernemersvereniging Bloemendaal Dorp. "Eigenlijk zouden we graag zien dat dit in 2022 al wordt gerealiseerd." Op de langere termijn willen de ondernemers dat er geinvesteerd wordt in een mooiere uitstraling van de straat en ook in een feestlocatie die gebruikt kan worden bij evenementen.

Liefting overhandigde de pleitnota vanmiddag aan wethouder Wijkhuisen van Bloemendaal. - NH Nieuws

Vanmiddag werd de pleitnota van de ondernemers overhandigd aan wethouder Wijkhuisen. Die liet weten dat de begroting voor komend jaar al is behandeld en dat er dus geen geld beschikbaar is voor een nieuwe winkelstraat. De Bloemendalers zullen dus nog even geduld moeten hebben. Maar Wijkhuisen vertelde wel dat de nota waarschijnlijk door het nieuwe collega na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, opnieuw bekeken zal worden. Straatlicht wijst naar boven Ook gaat hij zelf op onderzoek uit als het gaat om de straatverlichting. "Het is me nooit opgevallen dat de verlichting naar boven wijst, in plaat van naar beneden. Dus als je binnenkort iemand op z'n fiets naar boven ziet kijken in de straat, dan ben ik het", zo lacht hij. Liefting is niet verrast dat het nog wat langer gaat duren dan gehoopt. "Dat moet je incalculeren, anders houd je zo'n traject niet vol."