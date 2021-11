'Billenknijpend spannend': beroemde leeuw Remy ontmoet voor het eerst leeuwin Luna

Als leeuw die nog nooit contact had gehad met een andere leeuw, was het voor Remy best spannend dat hij ineens geïntroduceerd werd met de krolse Luna. Maar de kennismaking verliep best goed, al 'vielen er wel wat klappen', volgens dierverzorger Dorien Pels van Stichting Leeuw.

Remy werd drie jaar geleden opgepikt in een weiland als eenzaam welpje, groeide vervolgens op in Dierenpark Hoenderdaell in Anna Paulowna en ging daar puberend en verveeld de coronatijd door. Nu is Remy klaar om een maatje te ontmoeten. En wel de Slowaakse Luna, die vorig jaar door Stichting Leeuw samen met de leeuwin Stella gered werd uit een hotel.

"Dat is altijd billenknijpend spannend", vertelt Dorien Pels van Stichting Leeuw. "Er komt een moment dat iemand de tussenwand moet openschuiven, en dan is het hopen dat het goed gaat, want je springt er niet even tussen."

Krols

Remy heeft nog nooit contact gehad met andere leeuwen, maar het feit dat leeuwin Luna krols is, zou helpen bij de introductie, vertelt Pels. "Dan is zo'n vrouwtje veel interessanter voor zo'n mannetje."

En dat bleek inderdaad te werken, al was Remy aanvankelijk wel onzeker. "Hij deed een beetje lelijk en er vielen wel wat klappen", zegt Pels. Maar uiteindelijk moeten de vrouwtjes hem leren hoe hij met andere leeuwen samen moet leven, zegt ze. "Dan vliegen er soms nog wel eens plukken manen voorbij."

Gesteriliseerd

Wie denkt dat er nu schattige welpjes komen van deze koppelactie, heeft het mis. Dierenpark Hoenderdaell is uitsluitend een opvangcentrum voor dieren in nood die een verblijfplek nodig hebben, zoals oud-circusdieren. Daarom wordt er niet gefokt en is Remy gesteriliseerd.