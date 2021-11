Bewoners Grote Waal spreken opnieuw met Rijkswaterstaat over geluidswal

Drie leden van de Belangengroep Geluidsoverlast Grote Waal hebben vandaag opnieuw gesproken met medewerkers van Rijkswaterstaat over geluidsoverlast in de wijk. Ze pleiten al jaren voor een geluidswal langs de A7, die het geluid van het langsrijdende verkeer moet verminderen in de Hoornse wijk.

Samen met de medewerkers van Rijkswaterstaat ging de Belangengroep onder meer langs parkeerterrein De Koggen, waar een groot gat zit in de geluidswering, en bij camping Het Venhop langs de A7 in Berkhout.

"Het is uiterst nuttig geweest", legt Jan Schrik uit. "Dit waren mensen die nog niet lang in dienst zijn van Rijkswaterstaat. Zij wilden zelf duidelijk krijgen tegen welke problemen wij aan lopen. Het zijn geen mensen die een besluit kunnen nemen, maar binnen Rijkswaterstaat kunnen zij wel verstandige dingen zeggen over de geluidsoverlast in de Grote Waal."

Volgens Hans Warnars, die samen met Jan Schrik en Jan Floris namens de Belangengroep aanwezig was om de problematiek aan de kaak te stellen, was het een goed gesprek met wederzijds begrip. Deze mening deelt Jan Schrik, vertelt hij aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws.

De Hoornse wijk Grote Waal bestaat sinds 1980 en ligt vlak naast de snelweg A7, waar de verkeersdrukte in de afgelopen jaren alleen maar is toegenomen. Vele bewoners slapen daardoor slecht en hebben al meerdere malen hun zorgen geuit bij de gemeente.

Zowel Hans Warnars als Jan Schrik van de Belangengroep spreken over een lang proces waarin ze zitten. "Je moet echt een lange adem hebben", aldus Schrik. "Het traject tussen Hoorn en Amsterdam wordt al vier jaar aan gewerkt, en als er hier iets gaat veranderen ben je ook al weer een jaar verder. Er spelen meerdere belangen, zowel bij Rijkswaterstaat, als ook de Provincie en de gemeente Hoorn. Het heeft geen zin om ongeduldig te worden."

Uit het gesprek vandaag is naar voren gekomen dat de medewerkers het eens zijn over het harde geluid van verkeer in de Grote Waal. Hans Warnars zegt dat zeker niet is uitgesloten dat er geen geluidswal gaat komen. Jan Schrik laat weten dat er weinig geluidswering is tussen de afslag Avenhorn en Hoorn, maar ook aan de andere kant van de weg bij het nieuwe kruispunt.

Meerdere factoren

"Als je het nuchter bekijkt kun je zeggen dat heel Hoorn last heeft van verkeersgeluid", aldus Jan Schrik. "Het is allemaal behelpen, vind ik eerlijk gezegd. Daarbij heb je een opstapeling van geluid. Want het is niet alleen de autoweg die je bij ons hoort, maar ook verkeer dat rijdt op de Venneweg, treinen die over het spoor rijden en vliegtuigen die lager aan komen vliegen om te landen op de Polderbaan bij Schiphol."

Door in gesprek te blijven met Rijkswaterstaat probeert de Belangengroep Geluidshinder Grote Waal de problemen voor de inwoners in de Hoornse wijk zo duidelijk mogelijk te houden. "Ze zien het natuurlijk wel, maar zij hebben met allerlei andere belangen te maken", zegt Schrik. "Nogmaals, we moeten niet verwachten dat we snel resultaat krijgen, maar het is goed dat wij onze punten opnieuw duidelijk hebben kunnen maken."