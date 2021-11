Fietser komt onder bestelbus terecht bij ongeluk en 'zit bekneld'

Tijdens een ongeluk op de Regulierslaan in Alkmaar is een fietser begin deze middag bekneld geraakt onder een bestelbusje. Er werd hierdoor groter opgeschaald dan met een ander verkeersongeluk, geeft een woordvoerder van de politie aan.

Rond 12.45 uur kreeg politie de eerste melding binnen. Een fietser zou daar door nog onbekende reden onder een bestelbusje terecht zijn gekomen. Brandweer, ambulancepersoneel en de politie zijn op dit moment in de straat.

Een getuige meldt dat de fietser die bekneld zat, inmiddels weer is bevrijd, de woordvoerder kon dit niet bevestigen.

Eerste hulp

"De brandweer is op dit moment bezig om eerste hulp te verlenen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Het is nog onbekend hoe het slachtoffer daar terecht is gekomen en ook kan er nog niks worden gezegd over het geslacht en leeftijd van het slachtoffer."

Ook zijn verkeerspecialisten op de locatie om onderzoek te doen naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een omstander meldt dat de fietser inmiddels onder de bus vandaan is gehaald.