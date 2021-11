Huizen wil brandweer overal even snel hebben: plan voor tweede volwaardige kazerne

Huizen moet een tweede volwaardige brandweerkazerne krijgen om ervoor te zorgen dat de brandweer voor de hele gemeente de opkomstnormen haalt. De brandweer doet er nu met regelmaat nog te lang over om bepaalde delen van het dorp te bereiken. Het opwaarderen van de kleinere brandweerpost aan de Bovenmaatweg moet dat straks gaan veranderen.

De opkomstcijfers voor delen van Huizen vallen al langer tegen. Vooral als de brandweer naar bepaalde delen van de buurten Vierde Kwadrant, Bovenmaat-Noord en de Bijvanck moet, duurt het met regelmaat te lang voordat het team paraat staat: soms zelfs meer dan elf minuten. Hoe lang de brandweer er over mag doen verschilt per alarmering, maar het mag nooit langer zijn dan tien minuten.

De Huizer brandweer maakt nu gebruik van één hoofdbrandweerkazerne, de kazerne aan de Graaf Wichman. De gemeente heeft ook een tweede brandweerpost, aan de Bovenmaatweg, maar die wordt nu gebruikt als stalling van een brandweerpost. Dat moet gaan veranderen.

Tweede volwaardige kazerne

Door van de brandweerpost aan de Bovenmaatweg weer een volwaardige brandweerkazerne te maken, moet de Huizer brandweer voor de hele gemeente weer het hele jaar door aan alle opkomstnormen kunnen voldoen, zo stelt de veiligheidsregio. De brandweerpost aan de Bovenmaatweg kan vooral de westkant van Huizen sneller bedienen, de plek waar het nu regelmatig dus te lang duurt voordat er blussers klaarstaan.

De gemeente en de veiligheidsregio hopen met de verbetermaatregelen de dekking vooral 's avonds, 's nachts en in het weekend aanzienlijk te verbeteren en de opkomsttijden flink te verlagen. Op de langere termijn moet dat ook doordeweeks overdag worden doorgevoerd.

Hoger dekkingspercentage

Dat moet al met al leiden tot een veel beter algeheel 'dekkingspercentage' (het percentage gebouwen dat bij brand binnen de vastgestelde tijd door de brandweer bereikt wordt). Huizen haalde afgelopen jaar een dekkingspercentage van 55 procent, met de verbetermaatregelen moet dat 'tientallen procenten' hoger komen te liggen.

Voordat de brandweerpost aan de Bovenmaatweg daadwerkelijk weer een volwaardige brandweerkazerne voor Huizen wordt, moet er nog wel wat gebeuren. De kazerne moet onder meer verbouwd en bemand worden. Of het echt doorgaat, is nu aan de gemeenteraad. De politiek praat volgende maand over het plan.

Huizen ziet de tweede volwaardige brandweerkazerne als beste methode om de opkomsttijden te verbeteren. Een alternatief zou volgens de gemeente een volledige beroepsbrandweerkorps zijn, maar dat kost volgens de gemeente veel meer geld. Geld dat er bovenal momenteel niet is.