Saskia verliest in één klap haar verloofde bij ongeluk: "Dat beeld vergeet ik nooit meer"

Op 26 juni slaat het noodlot toe als Saskia en haar verloofde Muhammed naar huis rijden via de Basisweg in Westpoort. De 22-jarige Joery S. rijdt onder invloed van alcohol en drugs met hoge snelheid door rood en botst daarbij op de auto van Muhammed. Muhammed overlijdt de volgende dag aan zijn verwondingen. Saskia overleeft het ongeluk en heeft er nog dagelijks last van.

Na vijf maanden keert Saskia terug op de plek waar het auto-ongeluk plaatsvond. "Het voelt goed aan de ene kant om hier te zijn. Omdat ik weet dat wij hier het laatst samen waren en ik kan hem alleen herinneren als een prachtige man", vertelt ze zichtbaar geëmotioneerd. "En dan zie je hem op het asfalt liggen, die beelden krijg je niet meer uit je hoofd."

Hele dag gedronken

Joery S. was onderweg van Amsterdam naar huis, nadat hij had gevaren met een vriend en uit eten was gegaan. De hele dag door had hij gedronken. Terwijl hij in gesprek was met een vriend die op de bijrijdersstoel zat, zou hij niet hebben opgemerkt dat het verkeerslicht op rood stond.

S. was al eerder voor verkeersovertredingen en ongevallen veroordeeld. Na een eerdere veroordeling had hij zelfs een verplichte educatieve cursus gevolgd over de risico's van alcohol in het verkeer voordat hij zijn rijbewijs terugkreeg.

Vijf jaar

De 22-jarige Zandvoorter moet vijf jaar de cel in voor de dodelijke aanrijding en moet de ouders van Muhammed een schadevergoeding betalen van twintigduizend euro. Daarnaast mag hij na het uitzitten van zijn celstraf de eerste zes jaar niet meer achter het stuur.