'Theaterstunt' mag toch niet in restaurant, horecabaas wil nu uitwijken naar kerk

"Ik liep in de RAI tussen duizend andere bezoekers en werd gebeld door de burgemeester dat ik geen vergunning heb voor de 50 gasten in mijn theater", zegt Van Bourgonje tegen NH Nieuws.

Zo konden de enkele tientallen gasten na het diner lekker blijven zitten en genieten van optredens van artiesten uit de omgeving. Maar na een weekend 'theater met diner' in Schoorl, is de ondernemer door de burgemeester van Bergen op de vingers getikt en moet hij de deuren toch echt om 20.00 uur sluiten.

Vorige week interviewden we hem en andere horecaondernemers al over de maatregelen van het kabinet. "Het is een grote teleurstelling. Je kijkt gelijk: hoeveel buffer heb ik nog? We willen vertrouwen uitstralen naar het personeel toe. We willen een weg hieruit vinden", zei Van Bourgonje toen.

Hun chef-kok Jonathan Zandbergen zei: "Zaken worden van één kant besloten, terwijl er weinig tot bijna niet wordt geluisterd naar de branche." Toch zit de ondernemer niet bij de pakken neer na de gedwongen sluiting van het theater-in-restaurant.

Theater in de kerk

Hij heeft gevraagd of hij zijn theater kan voortzetten in de naastgelegen kerk. "Ik wil iets betekenen voor mijn hotelgasten die nu om 20.00 uur verplicht van tafel moeten. Dat is het hele idee."

Hij benadrukt dat er hooguit vijftig mensen mogen komen. "Het is maar voor twee uurtjes. En de plaatselijke artiesten zijn er ook gelukkig mee dat ze kunnen optreden." Burgemeester Lars Voskuil laat weten dat hij begrip heeft voor ondernemers die zoeken naar wat nog wel mogelijk is.

"Maar het uitgangspunt is dat we de coronaregels naleven, zodat het aantal besmettingen hopelijk snel naar beneden gaat en het aantal ziekenhuisopnames afneemt. Of het wel mogelijk is in de kerk wordt momenteel intern uitgezocht."