Agenten plukken stomdronken fietser van de snelweg langs Naarden

Agenten hebben afgelopen vrijdagnacht een stomdronken fietser van de snelweg langs Naarden geplukt. De man bleek veel te diep in het glaasje te hebben gekeken en had zeker vier keer meer gedronken dan toegestaan.

De fietser kon van de snelweg af worden gehaald doordat een automobilist hem zag en de politie belde. De automobilist besloot achter de fietser aan te blijven rijden met zijn knipperlichten aan om te voorkomen dat er ongelukken met de fietser zouden gebeuren.

Ademtest

De politie had de man dankzij de oplettende automobilist snel gevonden en hield de fietser aan. De fietser werd meegenomen voor een ademtest en die wees uit dat de man flink had gedronken, zo'n twee promille waar een half promille aan alcohol de bovengrens is.

Welke straf de man te wachten staat, is nog niet helemaal duidelijk. "Fietsen op de snelweg mag natuurlijk sowieso al niet, maar ook beschonken op je fiets stappen is een misdrijf. Gezien de hoeveelheid alcohol die deze meneer gedronken heeft, zal hij voor de politierechter moeten verschijnen", aldus een woordvoerder van de politie.

Fiets gebracht

Overigens hoefde de dronken fietser zijn fiets niet achter te laten op de snelweg. De man die de politie belde reed met een busje en bood aan even mee te rijden naar het politiebureau om de fiets te brengen.