De Peiling: Black Friday maakt mij hebberig

Aanstaande vrijdag is het zover: Black Friday, ofwel de drukste shopdag van het jaar. Al wekenlang worden we overladen met kortingsacties naar aanloop van deze dag en bijna elke retailer in ons land doet mee aan het commerciële fenomeen. Met hoge kortingen op vooral elektronica, kleding en andere luxeartikelen worden klanten gelokt. Maakt Black Friday jou hebberig of word je niet getriggerd door de kortingsacties?

Black Friday is ontstaan in de Verenigde Staten en valt de dag na Thanksgiving. Het wordt beschouwd als het begin van het seizoen voor kerstaankopen en met hoge kortingen wordt er geadverteerd om klanten aan te sporen om inkopen te doen. In ons land doen veel winkels ook mee aan het de commerciële dag en de populariteit stijgt elk jaar meer. Waar vorig jaar 87% van de Nederlandse consument bekend was met Black Friday, is dat dit jaar gestegen naar liefst 94%.

Toch doen niet alle winkels mee met de hoge kortingsacties. Er is een groeiend aantal retailers dat meedoet aan Green Friday, een initiatief dat in 2017 is begonnen en zich ziet als een alternatief voor willekeurige consumptie en onnodige consumptie die worden aangezet door reclame. Ketens als H&M, Intersport, Decathlon, Dille&Kamille en de meeste kringloopwinkels doen niet mee aan de Black Friday gekte.

Black Friday overslaan

Vorig jaar was het tijdens Black Friday behoorlijk druk in de winkelstraten, en dat zal dit jaar niet anders zijn. Alleen door de vroege sluitingstijden vanwege de coronamaatregelen, is de voorspelling dat consumenten meer online gaan bestellen. In 2020 verkochten webwinkels voor 106 miljoen euro aan producten op Black Friday, dat was 80 procent meer dan het jaar ervoor.

De FNV heeft de politiek en werkgevers opgeroepen om dit jaar Black Friday over te slaan. Het bestuur van de FNV Winkelstraat heeft vorig jaar gezien dat de krankzinnige drukte tijdens deze dag de besmettingscijfers enorm op lieten lopen. Bijna de helft van de Nederlandse consumenten is het eens met de oproep van de FNV.