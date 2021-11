Vuilniszakken verdwijnen uit Enkhuizer straatbeeld door plaatsen afvalcontainers

De afvalzakken in de binnenstad van Enkhuizen moeten vanaf volgend jaar verleden tijd zijn. De gemeente wil in plaats daarvan ondergrondse containers neerzetten, waar het afval uit de stad gescheiden kan worden.

Het neerzetten van de ondergrondse afvalcontainers is onderdeel van het afvalbeleidsplan in de gemeente Enkhuizen. Een onderdeel van het plan is het neerzetten van één ondergrondse container per wijk voor restafval, plastic, blik en drinkpakken in de binnenstad van Enkhuizen. Daarnaast komen aparte afvalcontainers voor groente, fruit, tuinafval en etensresten. Voor de inwoners in de gemeente Enkhuizen die gebruikmaken van rolcontainers verandert er niets.

"Met dit afvalbeleidsplan wordt de afvalscheiding al wel verbeterd", zegt wethouder Esther Heutink. "Ik ben erg trots dat we met dit plan eindelijk de vuilniszakken en het daarbij behorende afval uit de straten kunnen weren. Dat is zowel voor de inwoners als het milieu al een aanzienlijke verbetering."

Beter scheiden

Met het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers wordt in het afvalbeleidsplan ook ingezet op het beter scheiden van het huisafval. Inwoners uit de gemeente krijgen informatie thuisgestuurd over hoe zij het beste hun afval kunnen scheiden. Hiermee hoopt de gemeente de hoeveelheid restafval terug te brengen.

Ook het afvalbrengstation in Enkhuizen wordt onderdeel van de campagne. Hier worden de openingstijden van verruimd, en er worden extra kosten gerekend voor het ophalen van grof afval aan huis.

Inrichtingsplan

Hoeveel containers de gemeente precies wil plaatsen is nog niet bekend, zegt woordvoerder Anouk Bosgoed. "Het gaat op dit moment om een beleidsplan", vertelt ze aan de redactie van WEEFF/NH Nieuws. "Als er goedkeuring voor komt dan wordt er samen met afvalverwerker HVC een inrichtingsplan opgesteld en weten we hoe veel ondergrondse afvalcontainers er nodig zijn."

Het afvalbeleidsplan wordt op dinsdag 7 december besproken in de Commissie Grondgebied en twee weken later behandeld in de gemeenteraad. Verwacht wordt dat het inrichtingsplan volgend jaar voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Dan wordt ook duidelijk op welke plaatsen de containers geplaatst worden en worden de inwoners uit Enkhuizen geïnformeerd.