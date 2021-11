Aanhanger met hoogwerker valt van viaduct en schept fietser

Het viaduct loopt over de A9, maar de aanhanger met hoogwerker vielen op het talud ruim naast de snelweg, aan de kant van Akersloot, vlak voor de rotonde met A9-afslag richting Alkmaar.

"Het voertuig met aanhanger schaarde op de één of andere manier, en raakte los", aldus een politiewoordvoerder. "Naast de Geesterweg is ook een fietspad, daar fietste op dat moment iemand die is geraakt door het losschietende aanhangerdeel. Die is daarbij gewond geraakt en wordt behandeld in het ziekenhuis."

Gevalletje flink pech gehad

Hoe groot het letsel is, kan de woordvoerder niet zeggen. "Het is echt een gevalletje flink pech gehad, dat die persoon daar op dat moment fietste", zegt hij.

De bestuurder van de auto is aangehouden en meegenomen voor verhoor. "Dat betekent niet dat hij meteen strafbaar is", zegt de woordvoerder. "Maar dat betekent wel dat hij op het bureau is voor een verklaring."

De Geesterweg is rondom het punt afgesloten. Hoe lang dat nog precies duurt, kan de politie niet zeggen.